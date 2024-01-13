Карло Анчелотти: был бы рад победе в Суперкубке Испании, даже если бы мы её не заслуживали

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о грядущем финале Суперкубка Испании, в котором его команда встретится с «Барселоной». Финальный матч этого турнира состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Если мы сыграем лучше, чем «Барселона», мы победим. Но я также был бы рад нашей победе, даже если бы мы её не заслужили», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В 1/2 финала Суперкубка Испании «сливочные» обыграли мадридский «Атлетико». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. Однако в дополнительное время подопечные Анчелотти забили два гола и одержали итоговую победу со счётом 5:3.