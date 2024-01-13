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20-летний игрок ЦСКА приехал на медосмотр «Балтики»

20-летний игрок ЦСКА приехал на медосмотр «Балтики»
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20-летний полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов приехал на медицинское обследование футболистов калининградской «Балтики», которое проходит в одной из клиник Москвы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик с места событий.

После прохождения медосмотра калининградская команда отправится на сборы в Турцию. Ранее авторитетный интернет-портал Transfermarkt сообщил, что Ярослав Арбузов перешёл из ЦСКА в «Балтику». По информации источника, этот трансфер обошёлся калининградцам в € 200 тыс. Соглашение между футболистом и «Балтикой» рассчитано до 30 июня 2028 года.

По итогам прошедшей части сезона 20-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. В общем и целом игрок провёл на поле лишь восемь минут.

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