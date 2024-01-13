Тренер «Реала» Анчелотти: у Хави нет моего опыта, но его тренерская мысль помогает ему

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о Хави, возглавляющем «Барселону», в преддверии очного матча команд в Суперкубке Испании, который состоится завтра, 14 января.

«У него нет моего опыта, но его послужной список очень хорош. Тренерская мысль, которую он несёт, помогает ему. Он очень хорошо справляется со своими обязанностями», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.

В 1/2 финала этого турнира подопечные Анчелотти обыграли мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. В свою очередь, команда Хави оказалась сильнее «Осасуны», у которой она выиграла со счётом 2:0.

«Барселона» является действующим обладателем Суперкубка Испании.