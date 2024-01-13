«Тони этого даже не заметил». Анчелотти — о свисте саудовских фанатов в адрес Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как отреагировал полузащитник «сливочных» Тони Кроос на свист болельщиков в его адрес во время минувшего матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетико» (5:3), который проходил в Саудовской Аравии.

«Тони этого даже не заметил, и на него это не влияет. Я не говорил с ним об этом, но он готов продолжать играть. Кроос очень хорошо знает, как устроен футбольный мир», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, в октябре 2023 года Кроос критически высказывался о трансферах европейских футболистов в Саудовскую Аравию. В частности, футболист заявил, что в эту страну едут играть только ради денег, отказываясь от высоких футбольных целей, и это работает против футбола. Также Кроос заявил, что его остановила бы от такого перехода ситуация с правами человека в Саудовской Аравии.