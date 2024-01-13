«Лас-Пальмас» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Вильярреалом». Встреча пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом круге нынешнего сезона Примеры «Лас-Пальмас» в гостях обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

В данный момент «Лас-Пальмас» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 25 очков в 19 проведённых матчах. «Вильярреал» располагается на 14-й позиции. Команда набрала 19 очков после аналогичного количества встреч.