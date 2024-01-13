Тренер «Барселоны» Хави: «Реал» становится сильнее, когда мы становимся сильнее

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о мадридском «Реале» в преддверии очного матча команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«У меня есть чувство, что «Реал» становится сильнее, когда «Барселона» становится сильнее. С тех пор, как я вступил в должность тренера для того, чтобы нам выиграть какой-либо титул, постоянно приходится встречаться лицом к лицу с мадридским «Реалом». Они сразу же реагируют, когда видят сильную «Барселону». У нас с ними всё происходит равномерно, в том числе и распределение титулов. В минувшем году мы выиграли два трофея, в этом году тоже боремся за титулы», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Барселоны» с «Реалом» начнётся в 22:00 мск.

В финале Суперкубка Испании прошлого сезона подопечные Хави выиграли у «сливочных» со счётом 3:1.