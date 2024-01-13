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«Челси» объявил о переходе Датро Фофана в «Бёрнли» на правах аренды

«Челси» объявил о переходе Датро Фофана в «Бёрнли» на правах аренды
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Ивуарийский нападающий Датро Фофана перешёл в «Бёрнли» на правах аренды из «Челси». Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Ранее сообщалось, что соглашение не будет включать пункт о возможности выкупа прав на футболиста.

Первую часть сезона нападающий провёл на правах аренды в берлинском «Унионе». Напомним, Фофана перешёл в «Челси» в январе 2023 года из «Мольде» за € 12 млн.

В текущем сезоне 21-летний Датро Фофана провёл за «Унион» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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