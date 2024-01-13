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Тихонов ответил на слова Дзюбы, обвинившего его в заигрывании с болельщиками «Спартака»

Тихонов ответил на слова Дзюбы, обвинившего его в заигрывании с болельщиками «Спартака»
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Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на высказывание нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, который обвинил его в заигрывании с болельщиками «Спартака».

«Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артёму, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто, по его мнению, начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» [выиграть чемпионство] — это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артём со «Спартаком»?» — приводит слова Тихонова Sport24.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год.

Слова Дзюбы:
Артём Дзюба обвинил легенду «Спартака» Андрея Тихонова в заигрывании с болельщиками
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