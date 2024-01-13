Валерий Овчинников: Севикяну стоит позвонить Черчесову и спросить, куда и к кому он идёт

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о переходе полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Если «Пари НН» продаёт его за 1,1 миллион, то это уже хорошо. Эти деньги помогут клубу для комплектации. Игроку дают развитие и возможность играть в европейских турнирах. Пойдёт карьера Севикяна в гору или нет, зависит только от игрока, его отношения к игре. Наверное, ему стоит позвонить Черчесову и спросить, куда и к кому он идёт. Если он всё знает, то сознательно выбрал себе команду.

По интервью, которые были раньше, в «Ференцвароше» довольно интересное руководство. Когда руководство интересное, то сами понимаете — когда они платят, то хотят пять шкур снять за то, что отдали свой «лимон». Поэтому у Севикяна будет маленькая проблема. Ему предстоит доказать, что он игрок стартового состава», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.