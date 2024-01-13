Бушманов: Эмери — хороший, сильный тренер, но в «Спартаке» что-то не получилось

Бывший тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о главном тренере английской «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Эмери – хороший, сильный тренер. Он это доказал уже давно. Но в «Спартаке» что-то не получилось, это, наверное, уже часть профессии, скажем так. В каких-то командах у тренера может получиться, в каких-то нет», — приводит слова Бушманова Metaratings.

Вчера, 12 января, Унаи Эмери был признан лучшим тренером декабря в английской Премьер-лиге. В борьбе за награду он опередил таких специалистов, как Андони Ираола («Борнмут»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года.

В данный момент «Астон Вилла» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу.