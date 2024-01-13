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Тренер «Барселоны» Хави: вы не услышите, чтобы хоть кто-то плохо отзывался об Анчелотти

Тренер «Барселоны» Хави: вы не услышите, чтобы хоть кто-то плохо отзывался об Анчелотти
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Главный тренер «Барселоны» Хави в комплиментарной форме высказался о Карло Анчелотти, возглавляющем мадридский «Реал», в преддверии очного матча команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я точно не недооцениваю его, наоборот, на мой взгляд Анчелотти один из лучших тренеров в мире и в истории, об этом говорит его послужной список. Он добился успеха во всех странах, в которых работал, оставив там своё наследие. Вы не услышите, чтобы хоть кто-то плохо отзывался об Анчелотти. Он джентльмен, и я испытываю к нему необычайное уважение.

Наши сходства? Мы оба были полузащитниками, но наши идеи и системы разные», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Барселоны» с «Реалом» состоится в 22:00 мск.

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