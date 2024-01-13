Александр Трошечкин поставил оценку выступлениям «Пари НН» в первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин оценил результаты команды в первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Относительно команды оценю на четыре с минусом. Мы можем лучше. Но гневить бога тоже нельзя, у нас хорошее положение в таблице. Будем стараться залезть выше в таблице и прибавлять по игре. Относительно себя не всем доволен. Мой вклад был большим, но я могу больше: делать результативных действий, работать в атаке. Думаю, что во второй части сезона мы добавим», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.