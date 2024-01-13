Игрок «Балтики» Аванесян рассказал, в каком состоянии подходит к сборам с командой

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал, как провёл отпуск, и оценил своё физическое состояние перед зимними тренировочными сборами.

«Отпуск прошёл хорошо среди друзей и родных в Калининграде. Занимался футболом, спортом.

К сборам подхожу в оптимальном состоянии. Все понимают, что профессиональный футболист должен готовить себя к сборам. Отпуск отпуском, но нужно всегда оставаться профессионалом», — сказал Аванесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. В 19-м туре «Балтика» встретится с «Сочи» в начале марта.