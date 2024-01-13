«Не хочу помогать Анчелотти». Хави — о персональной игре Араухо против Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался раскрывать тактические нюансы игры защитника каталонского клуба Рональда Араухо против вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед очным матчем команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я не буду говорить на эту тему, потому что таким образом могу сделать одолжение Анчелотти. Вы всё увидите завтра. Араухо будет играть там же, где и всегда, гарантирую это. Араухо прекрасен, как в оборонительной игре, так и в работе с мячом. С тех пор, как наш тренерский штаб пришёл в клуб, он стал намного лучше обращаться с мячом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.

В финале этого турнира в минувшем сезоне подопечные Хави обыграли команду Анчелотти со счётом 3:1.