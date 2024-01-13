Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хочу помогать Анчелотти». Хави — о персональной игре Араухо против Винисиуса

«Не хочу помогать Анчелотти». Хави — о персональной игре Араухо против Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался раскрывать тактические нюансы игры защитника каталонского клуба Рональда Араухо против вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед очным матчем команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не буду говорить на эту тему, потому что таким образом могу сделать одолжение Анчелотти. Вы всё увидите завтра. Араухо будет играть там же, где и всегда, гарантирую это. Араухо прекрасен, как в оборонительной игре, так и в работе с мячом. С тех пор, как наш тренерский штаб пришёл в клуб, он стал намного лучше обращаться с мячом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.

В финале этого турнира в минувшем сезоне подопечные Хави обыграли команду Анчелотти со счётом 3:1.

Материалы по теме
Хави: Беллингем? Мы не зацикливаемся только на одном игроке «Реала», иначе сойдём с ума
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android