«Не хочу помогать Анчелотти». Хави — о персональной игре Араухо против Винисиуса

Главный тренер «Барселоны» Хави отказался раскрывать тактические нюансы игры защитника каталонского клуба Рональда Араухо против вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед очным матчем команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.
«Я не буду говорить на эту тему, потому что таким образом могу сделать одолжение Анчелотти. Вы всё увидите завтра. Араухо будет играть там же, где и всегда, гарантирую это. Араухо прекрасен, как в оборонительной игре, так и в работе с мячом. С тех пор, как наш тренерский штаб пришёл в клуб, он стал намного лучше обращаться с мячом», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.
В финале этого турнира в минувшем сезоне подопечные Хави обыграли команду Анчелотти со счётом 3:1.