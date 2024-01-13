Российские клубы заинтересованы в футболисте сборной Перу

Несколько российских клубов проявляют интерес к вингеру перуанского «Спортинг Кристал» и сборной Перу Жоао Гримальдо. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сделка может быть осложнена тем, что нынешний клуб футболиста рассматривает только прямую продажу и не готов отдавать Гримальдо в аренду с возможностью выкупа. Сумма возможного трансфера составляет около € 5 млн.

Пока что 20-летний Жоао Гримальдо не уезжал в футбольный клуб за пределами Перу. За всю свою карьеру он принял участие в 99 матчах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.