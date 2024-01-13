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Чанов: Круговой был бы хорошим приобретением, ЦСКА сейчас необходимы кадры

Чанов: Круговой был бы хорошим приобретением, ЦСКА сейчас необходимы кадры
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника санкт-петербургского «Зенита» Данилы Кругового в стан армейской команды.

«Это было бы хорошим приобретением. Надеюсь, дело сдвинется. Тем более для ЦСКА сейчас просто необходимы кадры», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 13 января, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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Источник: Данил Круговой перейдёт в ЦСКА
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