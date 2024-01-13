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Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Матч открытия Кубка африканских наций: во сколько начало, где смотреть

Матч открытия Кубка африканских наций: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
13 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Гвинея-Бисау
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кот-д'Ивуар сыграет в этом матче открытия Кубка как страна-хозяйка предстоящего турнира. Кубок Африки будет проведён на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала сборная Сенегала. В финальной игре она одолела Египет по итогам серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Календарь Кубка Африки
Турнирная таблица Кубка Африки
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