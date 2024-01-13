Матч открытия Кубка африканских наций: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 января, матчем между национальными командами Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау стартует розыгрыш Кубка африканских наций 2024 года. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Кот-д'Ивуар сыграет в этом матче открытия Кубка как страна-хозяйка предстоящего турнира. Кубок Африки будет проведён на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала сборная Сенегала. В финальной игре она одолела Египет по итогам серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).