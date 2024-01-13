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Мостовой: Севикян — молодец! Он принял хорошее решение, перейдя в «Ференцварош»

Мостовой: Севикян — молодец! Он принял хорошее решение, перейдя в «Ференцварош»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение полузащитника команды «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна перейти в венгерский «Ференцварош».

«Севикян — молодец! Хороший выбор. Удивительно, потому что много разговоров было про «Краснодар». Год назад никто не думал, что у Севикяна будет такой прогресс. В начале я видел, что парень техничный, но чего-то не хватало.

Но у него произошёл взлёт, стал основным игроком «Пари НН», забил несколько хороших голов. Нашёл в себе силы, зарекомендовал себя и принял хорошее решение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в «Ференцвароше» в ближайшие дни.

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