Жена выгнала из дома Кайла Уолкера после очередной измены

Энн Киллнер, жена английского защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, выгнала футболиста из собственного дома после очередной измены. Об этом сообщил Daily Mail.

Отмечается, что модель Лорен Гудман родила второго ребёнка от 33-летнего Кайла Уолкера. Это стало последним ударом по его браку с Энн Киллнер. По информации источника, стоимость дома Уолкера оценивается в € 2,8 млн.

«Энн — удивительная женщина, и я могу только извиниться за то, как я её расстроил. Она была частью моей жизни так долго, и это никогда не изменится ради наших детей. Я бы попросил обеспечить уединение для всей нашей семьи, и особенно для наших маленьких детей, пока мы проходим эти трудные времена», — написал Уолкер в социальной сети.