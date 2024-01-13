Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал, когда Дивеев вернется в общую группу

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии защитника армейцев Игоря Дивеева, который восстанавливается после травмы лодыжки.

«Конечно, Игорь едет на сборы с ЦСКА. Сейчас Дивеев находится в Эмиратах. Он был там и в декабре с нашим тренером по физической реабилитации. Буквально сегодня у них закончилась очередная тренировочная неделя. Всё прошло хорошо и продолжается [так же].

Думаю, что та реабилитационная работа, которую будет проходить Игорь, будет не менее интенсивной, чем тренировки с командой. Уже на первом сборе Дивеев будет тренироваться на одном поле с командой, а в общей группе ждём его уже на втором сборе», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го у футболиста был перелом большеберцовой кости.