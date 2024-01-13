«Спишь?» Данил Круговой отреагировал на слухи о переходе в ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой в телеграм-канале опубликовал видео с медицинского осмотра, на котором он сказал: «Спишь?» Футболист добавил к видео смеющийся эмодзи.

Видео доступно в телеграм-канале DENZELLOFFICIAL.

Отметим, что ранее подобным образом пресс-служба «Зенита» анонсировала трансферные новости в команде.

Ранее сообщалось, что Данил Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года в статусе свободного агента, когда у него завершится срок контракта с «Зенитом». По информации источника, срок соглашения футболиста с ЦСКА будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.