Эракович: через пару месяцев хотел бы давать интервью на русском языке

Сербский защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович выразил желание давать интервью на русском языке через пару месяцев.

«Русский язык? Я достаточно хорошо понимаю его, потому что русский и сербский языки похожи. Знаю достаточно слов и через пару месяцев хотел бы давать интервью уже на русском», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

Напомним, в последнее летнее трансферное окно защитник перешёл в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды». По итогам прошедшей части сезона в России Страхиня Эракович принял участие в 20 матчах за сине-бело-голубых во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.