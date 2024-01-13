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Новичок «Баварии» Дайер: я бы переехал к Кейну, но у него слишком много детей

Новичок «Баварии» Дайер: я бы переехал к Кейну, но у него слишком много детей
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Новоиспечённый защитник «Баварии» Эрик Дайер рассказал о том, где планирует жить после переезда в Мюнхен.

«Кейн пригласил меня к себе, и в какой-то момент я приеду к нему. Но у него дома слишком много детей. Внутри стен его дома много чего происходит. Ему не нужно, чтобы я переезжал, так как это создаст ещё больше хлопот», — приводит слова Дайера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, минувшим летом у Кейна и его супруги родился четвёртый ребёнок.

В минувший четверг, 11 января, мюнхенский клуб официально объявил о подписании трудового соглашения с английским защитником.

Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в немецкий клуб из «Тоттенхэма» бесплатно. «Бавария» будет платить «шпорам» за матчи и достижения после определённого периода. Общая сумма не должна превысить € 3-3,5 млн.

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