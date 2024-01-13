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Дед Адамова прокомментировал возможное возвращение Арсена в «Зенит» из-за ухода Кругового

Дед Адамова прокомментировал возможное возвращение Арсена в «Зенит» из-за ухода Кругового
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Хайдар Алханов, дед защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста из аренды в «Зенит». Причиной этого может стать возможный переход защитника «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА.

«У меня нет информации, что «Зенит» может вернуть Арсена из аренды из-за ухода Кругового в другой клуб. Узнал об этом от журналистов. У него есть опция досрочного разрыва аренды с «Оренбургом». Он может вернуться в «Зенит» после декабря», — сказал Алханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Арсен Адамов провёл 16 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

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