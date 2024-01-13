Ибрагимович лоббирует кандидатуру Конте на пост главного тренера «Милана»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, настаивает на том, чтобы после потенциальной отставки нынешнего главного тренера «россонери» Стефано Пиоли команду возглавил именитый итальянский специалист Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Рональд Морган в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ибрагимович был одним из тех, кто поддержал Конте после того, как он публично раскритиковал руководство и игроков лондонского «Тоттенхэма», в котором он работал в период с ноября 2021 года по 26 марта 2023 года. На текущий момент итальянский специалист находится без работы.

Ранее Конте также возглавлял туринский «Ювентус», «Интер», «Челси».

В последний месяц в СМИ участились сообщения о том, что руководство «Милана» всерьёз раздумывает над увольнением Пиоли.