Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Фулхэм»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма

«Челси» — «Фулхэм»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма
Комментарии

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Встреча проводится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 45+4'    

В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти.

В данный момент хозяева лидируют по статистике ударов в сторону ворот — 9:5. По количеству ударов в створ ворот у команд равенство — 2:2.

«Челси» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 28 очков в 20 проведённых матчах. «Фулхэм» располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за аналогичное количество встреч.

Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android