«Челси» — «Фулхэм»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Встреча проводится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти.

В данный момент хозяева лидируют по статистике ударов в сторону ворот — 9:5. По количеству ударов в створ ворот у команд равенство — 2:2.

«Челси» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 28 очков в 20 проведённых матчах. «Фулхэм» располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за аналогичное количество встреч.