«Челси» — «Фулхэм»: хозяева открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Встреча проводится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 45+4'
В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти.
В данный момент хозяева лидируют по статистике ударов в сторону ворот — 9:5. По количеству ударов в створ ворот у команд равенство — 2:2.
«Челси» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 28 очков в 20 проведённых матчах. «Фулхэм» располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за аналогичное количество встреч.
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