«Балтика» объявила о переходе полузащитника Арбузова из ЦСКА

Полузащитник Ярослав Арбузов перешёл в «Балтику» из ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Отмечается, что трудовое соглашение с полузащитником заключено сроком на 4,5 года.

«Мы приветствуем Ярослава в стане балтийцев и желаем ему удачи!» — написано в заявлении клуба.

Пресс-служба ЦСКА отметила, что в соглашении между клубами предусмотрена опция обратного выкупа прав на игрока.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Ярослав Арбузов провёл за ЦСКА два матча. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры и один гол в Фонбет Кубке России. Арбузов является воспитанником академии луганской «Зари», он перешёл в академию ЦСКА в 2019 году.