Бушманов прокомментировал назначение Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа»

Бывший тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайской команды «Шанхай Шэньхуа».

«Сложится ли у Слуцкого? Да, я думаю, что шанс, во-первых, есть всегда, а во-вторых, никто не скажет вам, получится или нет. Это так же, как и приглашение футболиста в любую команду, какого бы уровня он ни был. Условно всё равно есть риск, что может не получиться. То же самое и с тренером. Но мне трудно об этом говорить, потому что я там не работал, не играл, не знаю. Но зависит в большей степени от самого Слуцкого, наверное», — приводит слова Бушманова Metaratings.

Ранее Леонид Слуцкий уже работал в двух иностранных клубах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Последним его клубом был казанский «Рубин».