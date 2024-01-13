Спортдир «Баварии» объяснил, почему мюнхенцы отказались от подписания Пальиньи

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, почему не состоялся трансфер полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи в мюнхенский клуб.

«Мы наблюдали за ним минувшим летом, но сейчас нашим приоритетом является усиление линии обороны. Кроме того, Александар Павлович уже хорошо проявил себя на этой позиции. Вот почему мы считаем, что у нас уже есть хорошая альтернатива, которую мы нашли внутри клуба», — приводит слова Фройнда журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пальинья крайне разочарован отказом мюнхенцев от его услуг, однако намерен проявить свой профессионализм и сосредоточиться на выступлениях за английскую команду.

Александар Павлович — 19-летний опорный полузащитник «Баварии», который дебютировал за основную команду мюнхенского клуба минувшей осенью.