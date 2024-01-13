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Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии футболистов перед сборами

Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии футболистов перед сборами
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, в каком состоянии находятся футболисты армейского клуба перед тренировочными сборами в ОАЭ.

«Что касается медосмотров, то всё прошло планово. По тем ребятам, которые проходили обследование 12-го числа, никаких неожиданностей нет. По второй группе игроков тоже никаких сюрпризов не ожидается. Утром в 9 часов вылетаем в Эмираты», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе армейцев 28 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.

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