Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии футболистов перед сборами

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, в каком состоянии находятся футболисты армейского клуба перед тренировочными сборами в ОАЭ.

«Что касается медосмотров, то всё прошло планово. По тем ребятам, которые проходили обследование 12-го числа, никаких неожиданностей нет. По второй группе игроков тоже никаких сюрпризов не ожидается. Утром в 9 часов вылетаем в Эмираты», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе армейцев 28 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует в Российской Премьер-Лиге «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.