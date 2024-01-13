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Семак ответил на вопрос, кем сложнее быть — тренером или папой

Семак ответил на вопрос, кем сложнее быть — тренером или папой
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кем сложнее быть — тренером или папой.

«Тренером, думаю, сложнее. Почему? Потому что методов воздействия у тренера меньше, чем у родителя. У тренера что… Игрок приходит, подписывает контракт на пять лет. Даже если он без желания выполняет свои обязательства, то есть просто приходит и просто тренируется, то ты абсолютно никак не можешь на него воздействовать. Что касается ребёнка, то, конечно, у тебя есть определённые рычаги: знаешь, что ему нравится, что не нравится. Можешь как-то что-то подвигать, чтобы пойти ему навстречу в этом, а он пойдёт тебе навстречу в этом.

В профессиональном спорте это сложнее. Тут нужно искать подход, прежде всего человеческий, безусловно, и зарабатывать уважение среди игроков, чтобы они тебе верили», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Дневник Директора Школы».

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