«Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, обойдя «МЮ»

Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Челси» победил «Фулхэм» со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Гол Палмера так и остался единственным в этой встрече. «Челси» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

«Челси» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 31 очко за 21 игру. «Аристократы» обошли в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», у которого также 31 очко, но за 20 встреч. «Фулхэм» же располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за 21 матч.