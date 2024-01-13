Диогу Дало: надеюсь, в конце сезона я увижу трофей у «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало поделился ожиданиями от своей игры и результатов «красных дьяволов» в текущем сезоне.

«Надеюсь, когда мы завершим сезон, то я смогу увидеть в своей статистике больше забитых мячей, больше отборов и заблокированных ударов. Также, надеюсь, что в конце сезона увижу трофей у «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают девятое место.

В нынешнем сезоне Дало принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.