Семак считает, что если игрок будет зацикливаться на зарплате, то карьера пойдёт вниз

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение на тему желания родителей, чтобы дети шли в футбол зарабатывать.

«Это действительно может быть заработком, но так было далеко не всегда. Если у тебя мотивация только финансовая, когда ты хочешь стать спортсменом, футболистом в частности, то это не то что путь в никуда, но с такой идеологией далеко невозможно пойти. Идти в футбол, потому что хочешь много денег — глупо? Да.

Здесь спортивный дух, воля к победе должна быть, дисциплина. Даже на нашем уровне, когда это одна из лучших команд нашей страны, и хорошие зарплаты. Но если ты будешь зацикливаться на том, сколько ты зарабатываешь, твоя карьера пойдёт моментально вниз. Главной движущей силой в спорте должна быть именно мотивация к победе, достижению вершины. Многие предыдущие поколения футболистов не отличались высокими доходами, большими зарплатами. Сейчас время такое, что действительно футболисты зарабатывают хорошие деньги», — сказал Семак в видео на YouTube-канале «Дневник Директора Школы».