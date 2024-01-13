ЦСКА отказался от трансфера защитника Грама

Московский футбольный клуб ЦСКА решил отказаться от трансфера защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама. Об этом сообщает Metaratings. Также эту информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Сообщается, что руководство армейцев приняло решение о выходе из переговоров по трансферу защитника «Сфаксьена» Алаа Грама.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА был близок к покупке Грама за € 1,6 млн. Позже в борьбу за Грама включился санкт-петербургский «Зенит». Позднее «Чемпионат» сообщил, что сам Алаа Грам хотел перейти именно в стан армейцев.

Позже также появилась информация, что переход защитника в ЦСКА находится в подвешенном состоянии. Несмотря на предварительную договорённость, сделка была заморожена. Сообщалось, что трансфер может сорвать бывший чиновник, который оказывает давление на «Сфаксьен». «Сфаксьен» был намерен получить максимальную выгоду в условиях конкуренции «Зенита» и ЦСКА за игрока. Тренерский штаб армейцев решил не рисковать с подписанием Грама и настоял на том, чтобы клуб сосредоточился на других вариантах усиления линии обороны.