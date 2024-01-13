Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом» в Лиге 1

Сегодня, 13 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Кён, Магасса, Марипан, Керер, Вандерсон, Закария, Фофана, Уаттара, Аклиуше, Головин, Бен-Йеддер.

«Реймс»: Диуф, Фоке, Агбаду, Окуму, де Смет, Теума, Матусива, Хадра, Диахон, Дарами, Атангана-Эдоа.

Последний раз команды встречались в рамках 8-го тура нынешнего сезона. Тогда «Монако» в гостях обыграл «Реймс» со счётом 3:1.

В данный момент монегаски находятся на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Реймс» располагается на восьмой позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.