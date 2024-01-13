«Челси» выиграл три матча АПЛ подряд впервые с 2022 года

В субботу, 13 января, «Челси» на домашней арене переиграл «Фулхэм» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги — 1:0. Таким образом, лондонская команда одержала третью победу в чемпионате впервые с октября 2022 года. Тогда «аристократы» одержали победу над «Вест Хэмом» (2:1), «Кристал Пэлас» (2:1), «Вулверхмптоном» (3:0) и «Астон Виллой» (2:0).

В последний раз в матче АПЛ «Челси» оступался 24 декабря. Это произошло в выездной игре 18-го тура с «Вулверхэмптоном» — 1:2. На протяжении последующих трёх матчей чемпионата лондонцы обыгрывали такие команды, как «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутон Таун» (3:2) и «Фулхэм» (1:0).

Свой следующий матч «Челси» проведёт во вторник, 23 января. Команда Маурисио Почеттино в родных стенах встретится с «Мидлсбро» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Начало игры — в 23:00 мск.