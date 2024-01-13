Источник: «Краснодар» хочет приобрести Ежова из «Крыльев Советов»

Футбольный клуб «Краснодар» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Роману Ежову. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в контракте 26-летнего футболиста «Крыльев» прописана сумма отступных в размере 120 млн рублей. «Краснодар» хочет активировать данную опцию и приобрести Ежова. Роман, по задумке, должен усилить правый фланг атаки «быков».

Также сообщается, что вторым по приоритетности кандидатом на данную позицию у «Краснодара» является неназванный бразилец, а третьем кандидатом был игрок «Пари НН» Эдгар Севикян до его перехода в «Ференцварош».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Роман Ежов провёл 11 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 3 млн. Контракт Ежова с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2025 года.