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Радимов объяснил, почему «Пари НН» готов продать Севикяна в «Ференцварош»

Радимов объяснил, почему «Пари НН» готов продать Севикяна в «Ференцварош»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал возможный переход полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош», объяснив, почему руководство нижегородцев приняло такое решение.

«Я думаю, что в «Пари НН» соображают. Не случайно отпускают футболиста и могут на нем заработать. И берут на его позицию других, которых они могут развивать, с примерно похожими характеристиками, хотя надо отметить, что Севикян — один из немногих в нашем чемпионате, способный очень легко обыгрывать один в один», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Севикян принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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