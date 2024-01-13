«Байер» не проигрывает на протяжении 26 матчей

В субботу, 13 января, «Байер» на выезде одолел «Аугсбург» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги — 1:0. Таким образом, леверкузенцы не знают поражений уже на протяжении 26 матчей во всех турнирах.

В последний раз в официальном матче «Байер» уступал в конце прошлого сезона — 27 мая. Это произошло в игре чемпионата Германии с «Бохумом» — 0:3. На протяжении последующих 26 матчей леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Тевтония Оттензен» (8:0), «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хеккен» (4:0), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Мольде» (2:1), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Карабах» (5:1), «Фрайбург» (2:1) и «Зандхаузен» (5:2), «Хоффенхайм» (3:2), «Карабах» (1:0), «Унион Берлин» (4:0), «Вердер» (3:0), «Хеккен» (2:0), «Падерборн» (3:1), «Мольде» (5:1), «Айнтрахт» (3:0), «Бохум» (4:0) и «Аугсбург» (1:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2), дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу, 20 января. Команда Алонсо на выезде встретится с «Лейпцигом» в рамках 18-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 20:30 мск.