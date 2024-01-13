«Монако» — «Реймс»: Теума вывел гостей вперёд

Сегодня, 13 января, проходит матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». Команды играют на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В середине первого тайма, на 35-й минуте, Тедди Теума открыл счёт в матче, выведя «Реймс» вперёд.
Последний раз команды встречались в рамках 8-го тура нынешнего сезона. Тогда «Монако» в гостях обыграл «Реймс» со счётом 3:1.
В данный момент монегаски находятся на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Реймс» располагается на восьмой позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.
- 13 января 2024
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