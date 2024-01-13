Ван Дейк: оказаться между Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч» — повод для гордости

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о премии «Золотой мяч»-2019. Напомним, тогда игрок обороны занял второе место в голосовании, уступив лишь семь баллов аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Второе место на «Золотом мяче» – это нечто особенное. Не так много футболистов, способных сказать, что были так близки к победе или набрали столько очков в голосовании.

В молодости я и подумать не мог, что получу подобное признание. И я действительно это ценю. Я стал на порядок увереннее.

Я оказался между двумя из пяти лучших футболистов всех времён (Лионель Месси и Криштиану Роналду. Прим. «Чемпионата»). Оказаться в такой компании защитнику – это уже повод для гордости. Если бы я заслуживал, я бы победил», – приводит слова Ван Дейка L'Equipe.