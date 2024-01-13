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Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау: во сколько матч открытия Кубка Африки, где смотреть

Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау: во сколько матч открытия Кубка Африки, где смотреть
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В субботу, 13 января, на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане состоится матч открытия Кубка африканских наций, в котором сразятся сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с египтянином Амином Омаром. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Okko.

Соперники до сегодняшнего дня ни разу не встречались друг с другом. В рамках подготовки к Кубку африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил сборную Сьерра-Леоне (5:1). Гвинея-Бисау с крупным счётом проиграла малийцам (2:6).

Наивысшим достижением Кот-д’Ивуара на Кубке Африки является чемпионский титул. «Слонам» удавалось выиграть первенство континента в 1992 и 2015 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

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