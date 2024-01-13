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Юран: я бы понял, если бы Севикян пошёл в «Краснодар» или ЦСКА, но не в чемпионат Венгрии

Юран: я бы понял, если бы Севикян пошёл в «Краснодар» или ЦСКА, но не в чемпионат Венгрии
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран выразил недоумение по поводу выбора полузащитника команды Эдгара Севикяна. Напомним, ранее появилась информация о переходе Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему ещё нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошёл в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — сказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни. Венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока. Изначально игрок был близок к «Краснодару», но «Ференцварош» убедил полузащитника.

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