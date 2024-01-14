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Журналист AS — про Головина: он стал лидером «Монако», это большой талант

Журналист AS — про Головина: он стал лидером «Монако», это большой талант
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Журналист издания AS Андрес Онрубия Рамос высказался о выступлении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Теума – 35'     1:1 Бен-Йеддер – 49'     1:2 Хадра – 55'     1:3 Матусива – 90+5'    

«Головин проводит выдающийся сезон. Забыли о травмах, теперь у него уже больше восьми результативных действий. Александр зарекомендовал себя в качестве лидера «Монако», в котором все атаки проходят через него. Он достиг того уровня, который был обещан в 2018 году. Большой талант», — написал Рамос в «Твиттере».

27-летний Головин стал игроком французской команды в 2018 году, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10. Видеоролик:

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