Журналист AS — про Головина: он стал лидером «Монако», это большой талант

Журналист издания AS Андрес Онрубия Рамос высказался о выступлении российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Головин проводит выдающийся сезон. Забыли о травмах, теперь у него уже больше восьми результативных действий. Александр зарекомендовал себя в качестве лидера «Монако», в котором все атаки проходят через него. Он достиг того уровня, который был обещан в 2018 году. Большой талант», — написал Рамос в «Твиттере».

27-летний Головин стал игроком французской команды в 2018 году, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10. Видеоролик: