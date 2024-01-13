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«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»: гости отыграли один мяч на 90-й минуте

«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»: гости отыграли один мяч на 90-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Беренгер – 30'     2:0 Беренгер – 42'     2:1 Оярсабаль – 88'    

«Атлетик» вышел вперёд на 30-й минуте. Голом отметился форвард команды Алекс Беренгер. Спустя 12 минут футболист оформил дубль. На 90-й минуте вингер гостей Микель Оярсабаль сумел «размочить» ворота Уная Симона — 2:1.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 19 матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (48).

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