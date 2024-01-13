«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»: гости отыграли один мяч на 90-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетик» вышел вперёд на 30-й минуте. Голом отметился форвард команды Алекс Беренгер. Спустя 12 минут футболист оформил дубль. На 90-й минуте вингер гостей Микель Оярсабаль сумел «размочить» ворота Уная Симона — 2:1.
«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 19 матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (48).
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