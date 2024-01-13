Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир сборной Испании подтвердил продление контракта с де ла Фуэнте

Спортдир сборной Испании подтвердил продление контракта с де ла Фуэнте
Комментарии

Спортивный директор сборной Испании Альберт Луке заявил о продлении контракта с главным тренером команды Луисом де ла Фуэнте до конца чемпионата мира-2026.

«В последнее время ходит много слухов о контракте де ла Фуэнте со сборной. Теперь я могу официально заявить, что мы продлили соглашение с Луисом до конца чемпионата мира 2026 года. Мы в восторге от его работы, с ним легко сотрудничать. В конце концов, он просто это заслужил», — приводит слова Луке AS.

Напомним, сборная Испании поборется за путёвку в плей-офф Евро-2024 в группе B. В квартете с «фурия роха» будут выступать команды Италии, Хорватии и Албании. На прошлом чемпионате Европы испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущему победителю турнира — сборной Италии.

Материалы по теме
В сборной Испании не вызовут Гави на Евро-2024 даже в случае его полного выздоровления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android