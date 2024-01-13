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Александр Головин отдал 30-й голевой пас в Лиге 1 — лучший результат в «Монако» за 6 лет

Александр Головин отдал 30-й голевой пас в Лиге 1 — лучший результат в «Монако» за 6 лет
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Сегодня, 13 января, прошёл матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». «Реймс» обыграл «Монако» со счётом 3:1, а Александр Головин отдал голевую передачу в единственном голе монегасков в матче.

Таким образом, для Головина этот голевой пас стал 30-м в чемпионате Франции за 153 встречи. С момента дебюта Александра в сезоне-2018/2019 это седьмой результат в Лиге 1 и лучший результат в «Монако».

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Теума – 35'     1:1 Бен-Йеддер – 49'     1:2 Хадра – 55'     1:3 Матусива – 90+5'    

Напомним, в нынешнем сезоне французской Лиги 1 российский полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата, в которых забил пять голов и оформил три результативных передачи. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1.

После результата данного матча «Монако» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 18 проведённых матчах. «Реймс» же поднялся на пятую позицию, набрав 29 очков после аналогичного количества встреч.

Таблица Лиги 1
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