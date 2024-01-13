Александр Головин отдал 30-й голевой пас в Лиге 1 — лучший результат в «Монако» за 6 лет

Сегодня, 13 января, прошёл матч 18-го тура французской Лиги 1 между «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, и «Реймсом». «Реймс» обыграл «Монако» со счётом 3:1, а Александр Головин отдал голевую передачу в единственном голе монегасков в матче.

Таким образом, для Головина этот голевой пас стал 30-м в чемпионате Франции за 153 встречи. С момента дебюта Александра в сезоне-2018/2019 это седьмой результат в Лиге 1 и лучший результат в «Монако».

Напомним, в нынешнем сезоне французской Лиги 1 российский полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата, в которых забил пять голов и оформил три результативных передачи. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1.

После результата данного матча «Монако» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 18 проведённых матчах. «Реймс» же поднялся на пятую позицию, набрав 29 очков после аналогичного количества встреч.