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«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт 98»

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Дармштадт 98»
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Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Дармштадт 98» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» в Дармштадте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Боруссия» разгромила своего соперника — 3:0.

«Боруссия» вышла вперёд на 24-й минуте. Голом отметился полузащитник команды Юлиан Брандт. На 77-й минуте дортмундцы сумели забить второй мяч — отличился Марко Ройс. Точку в матче на 90+2-й минуте поставил молодой нападающий Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко после 20 туров. «Дармштадт 98» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (45).

Германия - Бундеслига . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Брандт – 24'     0:2 Ройс – 77'     0:3 Мукоко – 90+2'    
Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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