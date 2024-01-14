Кот-д’Ивуар — Гвинея-Бисау: ивуарийцы повели с разницей в два мяча

В эти минуты на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане проходит матч открытия Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Кот-д'Ивуара и Гвинеи-Бисау. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с египтянином Амином Омаром. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

Кот-д’Ивуар смог забить быстрый гол. На четвёртой минуте матча ворота Гвинеи-Бисау поразил полузащитник Секо Фофана. На 58-й минуте нападающий «слонов» Жан-Филипп Крассо упрочил лидерство своей команды — 2:0.

Соперники до сегодняшнего дня ни разу не встречались друг с другом. В рамках подготовки к Кубку африканских наций Кот-д'Ивуар разгромил сборную Сьерра-Леоне (5:1). Гвинея-Бисау с крупным счётом проиграла малийцам (2:6).

Наивысшим достижением Кот-д’Ивуара на Кубке Африки является чемпионский титул. «Слонам» удавалось выиграть первенство континента в 1992 и 2015 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.